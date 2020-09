Arbeitsrechtler werfen Lauda in Deutschland schwere Verstöße vor

Aus dem Cockpit wurde der "Welt" erzählt, dass Laudamotion in jüngster Zeit auch einen unterschwelligen Druck auf die Kapitäne ausgeübt habe, mit möglichst wenig Benzin zu fliegen. Demnach müsse jede Tankfüllung, die über die Mindestbetankung hinausging, haarklein gegenüber dem Arbeitgeber begründet werden. Dass Billigairlines recht knapp tanken, wurde wiederholt in Medien berichtet. So mussten gleich drei Maschinen der Lauda-Mutter Ryanair im Jahr 2012 in Spanien notlanden, weil sie zu wenig getankt hatten.