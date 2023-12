Darf ich mit einem positiven Corona-Test in die Arbeit?

Experten sprechen derzeit von der höchsten Corona-Welle in Österreich seit Beginn der Abwasseranalysen. Tausende ArbeitskrĂ€fte husten und schnupfen. Manche schleppen sich trotz typischer Symptome pflichtbewusst ins BĂŒro, andere mit positivem Corona-Test zu Hause, obwohl sie nur milde Symptome haben.

Stellt sich die Frage: Was ist aus arbeitsrechtlicher Sicht bei einer Corona-Infektion zu beachten? ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin MĂŒller und ÖGB-Gesundheitsexpertin Claudia Neumayer-Stickler geben Antworten.

1. Ich habe ein positives Testergebnis, aber keine Symptome. Muss ich vom Arbeitsplatz fernbleiben oder kann ich weiterhin arbeiten gehen?

Corona ist nicht mehr meldepflichtig, daher muss man natĂŒrlich niemandem mehr ĂŒber ein positives Testergebnis Bescheid geben. Nichtsdestotrotz wĂ€re es laut der beiden Expert/innen grob unvernĂŒnftig, positiv getestet in die Arbeit zu gehen.

Selbst wenn ich aktuell noch keine Symptome habe, könnten diese jederzeit beginnen und ich mĂŒsste mich erkrankt auf den Heimweg machen. SelbstverstĂ€ndlich muss ich mich krankmelden und vom Arzt eine KrankenstandsbestĂ€tigung holen. Ein positiver Test wird jedem Arzt dabei ausreichen, jemanden krank zu schreiben. Die Experten raten daher zur medizinischen AbklĂ€rung.

2. Mein Arbeitgeber verlangt, dass wir Corona-Tests machen - darf er das?

Es gibt aktuell keine Grundlage dafĂŒr, dies zu verlangen. WĂŒrde daher ein Arbeitgeber von den BeschĂ€ftigten einen Test verlangen und er lĂ€sst BeschĂ€ftigte, die dies verweigern, nicht zu deren Arbeitsplatz, so geht das zu seinen Lasten. Die BeschĂ€ftigten bekommen ihren Lohn oder ihr Gehalt fĂŒr diese Zeit weiterbezahlt.

3. Welche Folgen kann es haben, wenn ich mich weigere fĂŒr die Arbeit oder in der Arbeit einen Corona-Test zu machen?

Es gibt keine Verpflichtung, sich testen zu lassen. Eine Verweigerung stellt daher auch keine Verletzung der Pflichten aus dem Arbeitsvertrag dar. Somit kann jemand, der sich nicht testet, auch nicht entlassen werden. Stellt ein Arbeitgeber den BeschĂ€ftigten gratis Tests zur VerfĂŒgung und die BeschĂ€ftigten können sich freiwillig testen, so wird dies sicher von vielen gerne angenommen. Und das ganz ohne Zwang oder Drohung.

Vorbeugende Maßnahmen gefordert

MĂŒller und Neumayer-Stickler warnen in Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Welle, dass die Infektion in manchen FĂ€llen auch schwerwiegende Folgen haben kann. “Dabei dĂŒrfen auch die entstehenden Belastungen des Gesundheitssystems und insbesondere die massiven Überlastungen des Gesundheitspersonals nicht außer Acht gelassen werden“. Der ÖGB fordert als vorbeugende Maßnahme auch den verstĂ€rkten Einbau von Luftfiltern, etwa in Schulen.