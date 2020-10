Arbeitsmarktkrise: ÖGB-Chef Katzian fordert weiteres Konjunkturpaket

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch übten Kritik an den heutigen Aussagen des Bundeskanzlers. "Die Regierung hat sechs Monate zugeschaut, wie die Wirtschaft den Bach runtergeht, die Arbeitslosigkeit explodiert und der Kanzler hat betroffenen Menschen, die ihren Job verloren haben, das Gespräch verweigert", so Muchitsch am Montag in einer Aussendung. Die SPÖ fordert seit Monaten ein großes Konjunktur- und Investitionspaket. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch drängt auf "einen schonungslosen und ehrlichen Kassasturz" der beiden AMS-Vorstände Johannes Kopf und Buchinger bei der morgigen Sitzung des Sozialausschusses im Parlament. "Vor allem die AMS-Budgets 2021-2024 sind in einer Mittelfristvorschau hier von größtem Interesse."

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der Langzeitbeschäftigungslosen hat sich aufgrund der Coronakrise und dem Rückgang der offenen Stellen stark erhöht. Die Anzahl der langzeitarbeitslosen Personen - mindestens 12 Monate durchgehend arbeitslos - kletterte Ende September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 45 Prozent auf 67.800 Personen und bei Langzeitbeschäftigungslosen - bei denen die Arbeitslosigkeit unterbrochen durch Kurzzeitjob, Weiterbildung, Reha, Karenz wurde- stiegen die Zahlen um 28 Prozent auf 120.500. Personen mit längeren Schulungen scheinen in den Zahlen nicht auf.

Laut dem links-liberalen Momentum-Instituts lag die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen inklusive Schulungsteilnehmer per Ende September bei über 157.000 Menschen. Das seien nur um rund 10.000 weniger als auf dem bisherigen Höhepunkt im Jänner 2017, verweist das Institut auf Zahlen aus der Datenbank des Arbeitsmarktservice. AMS-Sprecherin Beate Sprenger erklärte gegenüber der "Presse" (Montagsausgabe), dass es sich dabei oft um sehr lange, intensive Ausbildungen handelt. "Nach solchen Ausbildungen sind die Jobaussichten in der Regel sehr gut", sagte Sprenger der Zeitung. Daher handle es sich bei diesen Menschen nicht um die eigentliche Problemgruppe, da sie sehr gute Chancen hätten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.