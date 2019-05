Arbeitsmarkt: Wer von der Konjunktur profitiert, und wer nicht

Der heimische Wirtschaftsmotor brummt. Ende April waren inklusive Schulungsteilnehmer 361.202 Menschen beim AMS vorgemerkt, um 6,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Beachtlich ist die Zahl von mehr als 80.000 offenen Stellen, so viel wie überhaupt noch nie. Unternehmen tun sich immer schwerer, diese Stellen auch zu besetzen,obwohl die Zahl der Arbeitslosen für Österreich noch immer sehr hoch ist. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass nicht alle Gruppen am Arbeitsmarkt von der guten Konjunktur profitieren. Die größten Gewinner sind:

- Jüngere: Wenn Betriebe nach Fachkräfte suchen, zielen sie vor allem auf die Zielgruppe der 15- bis 24-Jährigen ab. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in dieser Gruppe ging im April gleich um 8,2 Prozent zurück. Es ist somit die mit Abstand meist nachgefragte Zielgruppe am Arbeitsmarkt und zugleich schrumpft die Grundgesamtheit aus demografischen Gründen.

- Männer: Frühlingsbelebung am Bau und anhaltendes Konjunkturhoch in der Industrie kommt den Männern mehr zugute als den Frauen, die überwiegend im Dienstleistungssektor tätig sind. Die Arbeitslosenquote bei Frauen ist daher etwas höher als bei den Männern.

- Personen mit Lehrabschluss: In dieser Gruppe sinkt die Arbeitslosigkeit am stärksten. Ende April inkl. Schulungen um 8,2 Prozent auf 101.000. Konjunkturzyklen schlagen sich bei Arbeitskräften mit geringer Qualifikation am deutlichsten nieder, geht aus einer Analyse des AMS hervor. Sie profitieren bei einer Hochkonjunktur am meisten. Fast die Hälfte der beim AMS gemeldeten offenen Stellen erfordern maximal Lehrabschluss. Allerdings verlieren im Abschwung Personen mit schlechteren Qualfikationen auch am schnellsten ihre Arbeitsplätze.

Gruppen, die kaum oder gar nicht von der guten Konjunktur profitieren sind:

- Ältere: Bei den über 50-Jährigen Arbeitslosen ist die Arbeitslosigkeit netto um 0,6 Prozent auf 97.000 angestiegen. Inklusive der Schulungsteilnehmer waren mehr als 103.000 Ältere beim AMS vorgemerkt, das ist fast jeder dritte Arbeitslose. Trotz akuten Fachkräftemangels sind Unternehmen nach wie vor zurückhaltend bei der Einstellung von älteren Jobsuchenden.