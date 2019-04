Arbeitslose Akademiker: Wenn Erfahrung nichts mehr zählt

Was alle drei Akademiker eint: Sie absolvieren gerade Weiterbildungs-Kurse im „ Akademikerzentrum“(Akzent) des AMS Wien. Geboten werden dort etwa Projektmanagement oder Sprachen sowie Unterstützung bei der Bewerbung. „Eine Kombination, die es auf dem freien Markt so nicht gibt“, erläutert akzent-Leiter Thomas Wychodil. Noch im April starten Social-Media-Kurse. Die maßgeschneiderte AMS-Maßnahme, an der seit Anfang 2018 810 Akademiker teilnahmen, wackelt. Nach den neuen, umstrittenen AMS-Algorithmen zur Ermittlung der Arbeitsmarktchancen erhalten gut qualifizierte Arbeitslose künftig weniger Unterstützung.