Arbeitslosigkeit im April um 4 Prozent gesunken

Ministerin zeigt sich optimistisch

"Jeder Arbeitslose ist einer zuviel für mich", sagte die Ministerin heute, Mittwoch, in der Radiosendung. Sie versuche in allen Bereich, "egal, ob es die Asylberechtigten sind oder die Langzeitarbeitslosen, ich war jetzt auch in der Schweiz, wo wir dieses Thema diskutiert haben, wie andere Staaten damit umgehen".

Hartinger-Klein ist eigenen Angaben zufolge überzeugt, dass die Arbeitslosenrate niedrig bleibt. Aber: "Es wird eine schwächere Konjunktur geben." Die Steuerreform solle sich auch "extrem positiv" auf den Arbeitsmarkt auswirken. "Das wird die Arbeitslosenquote nach unseren Berechnungen dadurch allein auch um weitere 0,4 Prozent senken", stellte die Ministerin in Aussicht.

Rekordtief in EU, Österreich zuletzt nur Mittelfeld

In der EU hat die Arbeitslosigkeit zuletzt ein Rekordtief erreicht. Österreich lag mit seinen Zahlen vom März aber nur auf Platz 12. Am niedrigsten war die Arbeitslosenrate in Tschechien, Deutschland und den Niederlanden, am höchsten in Griechenland, Spanien und Italien.