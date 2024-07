Wie mehr Gesundheitswissen Jugendliche fit fürs Arbeiten machen soll

Ein Jugendlicher will Einzelhandelskaufmann werden. In Zeiten des Fachkräftemangels und fehlendem Personal klingt das nach einer guten Idee. Doch eines hindert den Jugendlichen: Er kann sich aus gesundheitlichen Gründen nicht bücken.

Laut AMS waren im Juni 2024 in Österreich 26.821 Jugendliche arbeitslos. Tausende - insbesondere körperlich, seelisch oder sozial benachteiligte - Jugendliche schaffen es nicht, erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Ein Übergang von Ausbildung in den Beruf ist ihnen aus unterschiedlichen Gründen erschwert oder sogar verwehrt.

Ein Grund davon ist die mangelnde Gesundheitskompetenz. Wissen über eine gesunde Lebensführung hinsichtlich einer guten Ernährung, ausreichend Sport und einer geringeren Nutzung von Social Media fehlen zu oft, analysiert Andreas Pollak, Geschäftsführer des Vereins für Training, Integration und Weiterbildung (T.I.W.). Für viele Jugendliche gehörten ein Energydrink zum Frühstück und zu viel Fast Food zur täglichen Routine, so Pollak.

Dass das die Gesundheit nicht unbedingt fördert und in Folge auch negative Auswirkungen auf einen Einstieg in den Arbeitsmarkt hat, ist mittlerweile belegt. Die Erfahrung zeige aber, dass Jugendliche mit vorzeitigen und niederschwelligen Maßnahmen für das Berufsleben fit gemacht werden können.