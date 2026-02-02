Weniger Lehrstellen, mehr Frauen ohne Job: Arbeitslosigkeit steigt weiter
Zusammenfassung
- Die Arbeitslosigkeit in Österreich stieg im Jänner 2026 auf rund 456.200 Personen, was einem Anstieg von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die wirtschaftliche Stagnation hält an, jedoch wird für 2026 ein leichtes Wachstum von 0,5 Prozent erwartet, das mittelfristig positive Impulse für den Arbeitsmarkt bringen könnte.
- Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt stabil, aber die Lehrstellenlücke vergrößert sich, da die Zahl der Lehrstellensuchenden steigt und weniger offene Lehrstellen gemeldet werden.
Der österreichische Arbeitsmarkt bleibt auch im Jänner 2026 von den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Ende Jänner waren rund 379.800 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von etwa 14.000 Personen bzw. 3,8 Prozent gegenüber dem Jänner des Vorjahres.
Die Register-Arbeitslosenquote lag bei 8,8 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte über dem Wert von Jänner 2025. „Der Arbeitsmarkt steht weiterhin unter dem Eindruck der schwachen Konjunktur, zeigt aber zugleich erste Anzeichen einer Stabilisierung. Entscheidend ist, dass wir Menschen gezielt qualifizieren und besonders Jugendliche beim Einstieg in den Beruf unterstützen“, erklärt Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann via Aussendung.
Wirtschaftslage zeigt sich auch am Arbeitsmarkt
Österreich befinde sich weiterhin in einer Phase wirtschaftlicher Stagnation. Seit Mitte 2022 bleibe ein nennenswertes Wachstum aus, das Bruttoinlandsprodukt ging 2023 real um 0,8 Prozent und 2024 um 0,7 Prozent zurück.
Diese Entwicklung spiegle sich auch am Arbeitsmarkt wider. Immerhin: Für das Jahr 2026 erwarten sowohl das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) als auch das Institut für Höhere Studien (IHS) laut Prognosen vom Dezember 2025 ein leichtes Wirtschaftswachstum von rund 0,5 Prozent, das mittelfristig positive Impulse für Beschäftigung und Arbeitsmarkt setzen dürfte.
Beschäftigung mit leichtem Plus
Insgesamt zeige sich die Beschäftigungsentwicklung leicht positiv, heißt es. Gegenüber dem Vorjahr werde ein Zuwachs von rund 8.000 Beschäftigungsverhältnissen verzeichnet. "Dieses Wachstum kann den Anstieg der Arbeitslosigkeit derzeit allerdings nicht vollständig ausgleichen, da das Arbeitskräfteangebot weiter steigt", wird vermeldet.
Regional betrachtet sei die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich zuletzt leicht rückläufig gewesen (minus 0,4 %). In den übrigen Bundesländern ist weiterhin eine Zunahme zu beobachten.
Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden steige im Jahresvergleich moderater als zuletzt, bleibe jedoch auf hohem Niveau. Im Jänner 2026 waren insgesamt rund 456.200 Personen arbeitslos oder in Schulung, das sind um 10.700 Personen bzw. 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Anstieg der Arbeitslosigkeit besonders bei Frauen
Die Arbeitslosigkeit von Frauen nahm zuletzt stärker zu (plus 7,0 %) als jene der Männer (plus 1,9 %). Bei österreichischen Staatsbürger:innen fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit mit plus 4,2 Prozent etwas höher aus als bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (plus 3,3 %).
Mit dem anhaltenden Anstieg der Arbeitslosigkeit wachse auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen. Ende Jänner waren 101.536 Personen seit mindestens einem Jahr beim AMS vorgemerkt. Das entspreche einem Anstieg von 12.569 Personen bzw. 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe zudem konjunkturbedingt zurückhaltend. Ende Jänner 2026 waren beim AMS 68.463 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet, um 10,5 Prozent weniger als im Vorjahr.
Jugendliche: Herausforderungen am Lehrstellenmarkt
Bei Jugendlichen zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Jugendarbeitslosigkeit entwickelte sich in den vergangenen Monaten weitgehend stabil und verzeichnete zuletzt wieder einen leichten Anstieg (plus 1,6 %). Gleichzeitig bleibe die Situation am Lehrstellenmarkt angespannt: Die Zahl der sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden stieg im Jahresvergleich um 9,2 Prozent (plus 796), während die gemeldeten offenen Lehrstellen um 1.039 zurückgingen. Die Lehrstellenlücke weitete sich damit im Jänner 2026 auf rund 3.500 Stellen aus.
In nahezu allen Bundesländern übersteigt mittlerweile die Zahl der Lehrstellensuchenden jene der sofort verfügbaren offenen Lehrstellen. Lediglich in Oberösterreich, Salzburg und Tirol besteht weiterhin ein Lehrstellenüberhang.
"Diese Entwicklung wird durch strukturelle Veränderungen verstärkt", heißt es weiters. Die Zahl der Lehrlinge ging im Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent zurück. Gleichzeitig konzentriere sich die Lehrlingsausbildung zunehmend auf größere Betriebe, während kleinere Betriebe seltener ausbilden. Der Anteil der Lehrbetriebe an allen Arbeitgeberbetrieben würde damit weiter sinken.
