Der österreichische Arbeitsmarkt bleibt auch im Jänner 2026 von den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Ende Jänner waren rund 379.800 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von etwa 14.000 Personen bzw. 3,8 Prozent gegenüber dem Jänner des Vorjahres. Die Register-Arbeitslosenquote lag bei 8,8 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte über dem Wert von Jänner 2025. „Der Arbeitsmarkt steht weiterhin unter dem Eindruck der schwachen Konjunktur, zeigt aber zugleich erste Anzeichen einer Stabilisierung. Entscheidend ist, dass wir Menschen gezielt qualifizieren und besonders Jugendliche beim Einstieg in den Beruf unterstützen“, erklärt Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann via Aussendung.

Wirtschaftslage zeigt sich auch am Arbeitsmarkt Österreich befinde sich weiterhin in einer Phase wirtschaftlicher Stagnation. Seit Mitte 2022 bleibe ein nennenswertes Wachstum aus, das Bruttoinlandsprodukt ging 2023 real um 0,8 Prozent und 2024 um 0,7 Prozent zurück. Diese Entwicklung spiegle sich auch am Arbeitsmarkt wider. Immerhin: Für das Jahr 2026 erwarten sowohl das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) als auch das Institut für Höhere Studien (IHS) laut Prognosen vom Dezember 2025 ein leichtes Wirtschaftswachstum von rund 0,5 Prozent, das mittelfristig positive Impulse für Beschäftigung und Arbeitsmarkt setzen dürfte.

Beschäftigung mit leichtem Plus Insgesamt zeige sich die Beschäftigungsentwicklung leicht positiv, heißt es. Gegenüber dem Vorjahr werde ein Zuwachs von rund 8.000 Beschäftigungsverhältnissen verzeichnet. "Dieses Wachstum kann den Anstieg der Arbeitslosigkeit derzeit allerdings nicht vollständig ausgleichen, da das Arbeitskräfteangebot weiter steigt", wird vermeldet. Regional betrachtet sei die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich zuletzt leicht rückläufig gewesen (minus 0,4 %). In den übrigen Bundesländern ist weiterhin eine Zunahme zu beobachten. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden steige im Jahresvergleich moderater als zuletzt, bleibe jedoch auf hohem Niveau. Im Jänner 2026 waren insgesamt rund 456.200 Personen arbeitslos oder in Schulung, das sind um 10.700 Personen bzw. 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Anstieg der Arbeitslosigkeit besonders bei Frauen Die Arbeitslosigkeit von Frauen nahm zuletzt stärker zu (plus 7,0 %) als jene der Männer (plus 1,9 %). Bei österreichischen Staatsbürger:innen fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit mit plus 4,2 Prozent etwas höher aus als bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (plus 3,3 %). Mit dem anhaltenden Anstieg der Arbeitslosigkeit wachse auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen. Ende Jänner waren 101.536 Personen seit mindestens einem Jahr beim AMS vorgemerkt. Das entspreche einem Anstieg von 12.569 Personen bzw. 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe zudem konjunkturbedingt zurückhaltend. Ende Jänner 2026 waren beim AMS 68.463 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet, um 10,5 Prozent weniger als im Vorjahr.