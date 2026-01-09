Gen Z: In diesen Branchen arbeiten Österreichs junge Topverdiener
Eine aktuelle Auswertung von rund 30.000 anonymen Gehaltsangaben der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zeigt nun, wo junge Arbeitnehmer in Österreich besonders gut verdienen und räumt gleichzeitig mit einem hartnäckigen Klischee auf: Die bestbezahlten Jobs der Gen Z finden sich nicht im klassischen Büroalltag.
Die bestbezahlten Jobs für Unter-25-Jährige
Ein Blick auf die Gehaltsdaten zeigt ein klares Muster: Technische, handwerkliche und systemrelevante Berufe dominieren das Ranking der jungen Topverdiener. Klassische Einstiegsjobs im Büro spielen dagegen kaum eine Rolle. Auffällig ist: Viele dieser Jobs sind praxisnah, technisch anspruchsvoll oder gesellschaftlich unverzichtbar.
1. Servicetechniker:in
Ø 43.852 € brutto/Jahr
2. Bautechniker:in
Ø 43.530 € brutto/Jahr
3. Instandhaltungstechniker:in
Ø 43.526 € brutto/Jahr
4. Gesundheits- und Krankenpfleger:in
Ø 43.447 € brutto/Jahr
5. Softwareentwickler:in
Ø 43.354 € brutto/Jahr
6. Polizeibeamt:in
Ø 43.317 € brutto/Jahr
8. IT-Systemadministrator:in
Ø 42.057 € brutto/Jahr
Die am besten zahlenden Branchen für junge Arbeitnehmer
Auch auf Branchenebene zeigt sich ein klares Bild. Für Berufseinsteiger unter 25 Jahren zahlen aktuell besonders gut:
- Maschinenbau
- Industrie & Technik
- IT & Digitalisierung
Diese Bereiche bieten hohe Einstiegsgehälter, allerdings mit unterschiedlichen langfristigen Perspektiven. Während etwa der Maschinenbau früh gut zahlt, steigen die Gehälter später oft langsamer als in anderen Branchen.
Wo sich Erfahrung langfristig besonders auszahlt
Nicht in jeder Branche startet man mit einem hohen Einstiegsgehalt, in manchen Bereichen holt man erst später auf. Besonders stark wächst das Einkommen mit zunehmendem Alter und Erfahrung in:
- Telekommunikation (bis ca. 73.019 € bei 50+)
- IT (bis ca. 73.441 €)
- Banken & Finanzwesen (bis ca. 72.745 €)
Im Vergleich dazu verlaufen Karrieren im Tourismus und in der Gastronomie meist deutlich flacher, sowohl beim Einstieg als auch langfristig.
Warum gerade diese Branchen dominieren
Der Arbeitsmarkt in Österreich leidet besonders in Industrie, Technik, IT und Pflege unter akutem Fachkräftemangel. Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber reagieren darauf mit hohen Einstiegsgehältern, um junge Talente früh zu binden. Gerade technische Berufe außerhalb klassischer Büroumgebungen profitieren davon. Servicetechniker, Bautechniker oder Instandhaltungsspezialist sind schwer ersetzbar und genau das spiegelt sich im Gehalt wider.
Sonderfall öffentlicher Dienst
Ein Sonderfall sind Beamten: Ihre Gehälter folgen fixen Besoldungstabellen, die sich automatisch mit Dienstjahren erhöhen. Dass es der Beruf dennoch in die Top 10 der bestbezahlten Jobs unter 25 geschafft hat, zeigt: Schon der Einstieg ist vergleichsweise attraktiv, vor allem angesichts der Jobsicherheit.
Was die Gen Z bei der Jobwahl wirklich antreibt
Trotz des starken Fokus auf Gehalt definiert die Gen Z Erfolg nicht ausschließlich finanziell. Neben Bezahlung zählen für junge Arbeitnehmer in Österreich laut Umfrage vor allem:
- gutes Arbeitsklima
- flexible Arbeitszeiten
- Work-Life-Balance
- Sinnhaftigkeit und gesellschaftliche Verantwortung
Auffällig ist auch die neue Offenheit gegenüber Jobwechseln. Viele junge Menschen sehen Job-Hopping nicht als Risiko, sondern als legitime Strategie, um bessere Bedingungen und höhere Gehälter zu erreichen.
Für den Gen Z Gehaltscheck 2025 analysierte kununu rund 30.000 anonym übermittelte Gehaltsangaben von Arbeitnehmer unter 25 Jahren. In die Auswertung flossen ausschließlich Berufe und Branchen ein, für die mindestens 100 Datensätze vorlagen.
