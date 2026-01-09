Gen Z: In diesen Branchen arbeiten Österreichs junge Topverdiener

Eine aktuelle Auswertung von rund 30.000 anonymen Gehaltsangaben der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zeigt nun, wo junge Arbeitnehmer in Österreich besonders gut verdienen und räumt gleichzeitig mit einem hartnäckigen Klischee auf: Die bestbezahlten Jobs der Gen Z finden sich nicht im klassischen Büroalltag.

Die bestbezahlten Jobs für Unter-25-Jährige Ein Blick auf die Gehaltsdaten zeigt ein klares Muster: Technische, handwerkliche und systemrelevante Berufe dominieren das Ranking der jungen Topverdiener. Klassische Einstiegsjobs im Büro spielen dagegen kaum eine Rolle. Auffällig ist: Viele dieser Jobs sind praxisnah, technisch anspruchsvoll oder gesellschaftlich unverzichtbar.

Die Top-Berufe der Gen Z 1. Servicetechniker:in

Ø 43.852 € brutto/Jahr 2. Bautechniker:in

Ø 43.530 € brutto/Jahr 3. Instandhaltungstechniker:in

Ø 43.526 € brutto/Jahr 4. Gesundheits- und Krankenpfleger:in

Ø 43.447 € brutto/Jahr 5. Softwareentwickler:in

Ø 43.354 € brutto/Jahr 6. Polizeibeamt:in

Ø 43.317 € brutto/Jahr 8. IT-Systemadministrator:in

Ø 42.057 € brutto/Jahr

Die am besten zahlenden Branchen für junge Arbeitnehmer Auch auf Branchenebene zeigt sich ein klares Bild. Für Berufseinsteiger unter 25 Jahren zahlen aktuell besonders gut: Maschinenbau

Industrie & Technik

IT & Digitalisierung Diese Bereiche bieten hohe Einstiegsgehälter, allerdings mit unterschiedlichen langfristigen Perspektiven. Während etwa der Maschinenbau früh gut zahlt, steigen die Gehälter später oft langsamer als in anderen Branchen.

Wo sich Erfahrung langfristig besonders auszahlt Nicht in jeder Branche startet man mit einem hohen Einstiegsgehalt, in manchen Bereichen holt man erst später auf. Besonders stark wächst das Einkommen mit zunehmendem Alter und Erfahrung in: Telekommunikation (bis ca. 73.019 € bei 50+)

(bis ca. 73.019 € bei 50+) IT (bis ca. 73.441 €)

(bis ca. 73.441 €) Banken & Finanzwesen (bis ca. 72.745 €) Im Vergleich dazu verlaufen Karrieren im Tourismus und in der Gastronomie meist deutlich flacher, sowohl beim Einstieg als auch langfristig.

Warum gerade diese Branchen dominieren Der Arbeitsmarkt in Österreich leidet besonders in Industrie, Technik, IT und Pflege unter akutem Fachkräftemangel. Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber reagieren darauf mit hohen Einstiegsgehältern, um junge Talente früh zu binden. Gerade technische Berufe außerhalb klassischer Büroumgebungen profitieren davon. Servicetechniker, Bautechniker oder Instandhaltungsspezialist sind schwer ersetzbar und genau das spiegelt sich im Gehalt wider.

Sonderfall öffentlicher Dienst Ein Sonderfall sind Beamten: Ihre Gehälter folgen fixen Besoldungstabellen, die sich automatisch mit Dienstjahren erhöhen. Dass es der Beruf dennoch in die Top 10 der bestbezahlten Jobs unter 25 geschafft hat, zeigt: Schon der Einstieg ist vergleichsweise attraktiv, vor allem angesichts der Jobsicherheit.

Was die Gen Z bei der Jobwahl wirklich antreibt Trotz des starken Fokus auf Gehalt definiert die Gen Z Erfolg nicht ausschließlich finanziell. Neben Bezahlung zählen für junge Arbeitnehmer in Österreich laut Umfrage vor allem: gutes Arbeitsklima

flexible Arbeitszeiten

Work-Life-Balance

Sinnhaftigkeit und gesellschaftliche Verantwortung Auffällig ist auch die neue Offenheit gegenüber Jobwechseln. Viele junge Menschen sehen Job-Hopping nicht als Risiko, sondern als legitime Strategie, um bessere Bedingungen und höhere Gehälter zu erreichen.