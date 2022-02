Rekordpreise für Sprit: Alles halb so wild?

Högelsberger rechnet vor, wie Spritpreiserhöhungen tatsächlich ins Gewicht fallen: Laut Statistik Austria sind rund 60 Prozent der 3,8 Millionen unselbstständig Erwerbstätigen Pendler. Im Durchschnitt sind sie am Weg in die Arbeit 17 Kilometer und 27 Minuten je Richtung unterwegs, 70 Prozent fahren mit dem Auto.

Bei 35 Kilometern und 200 Arbeitstagen wird 7.000 Kilometer gependelt. Ein Pkw mit einem Verbrauch von sechs Litern auf 100 Kilometern verbraucht dabei 420 Liter Treibstoff. 20 Cent Preiserhöhung für Sprit ergibt Mehrkosten von 84 Euro jährlich.

Nimmt man das amtliche Kilometer-Geld als Grundlage für die tatsächlichen Pkw-Kosten, so kommt man bei diesem Beispiel auf 2.940 Euro. „Das Klimaticket kostet in Österreich hingegen nur 1.095 Euro. Daher sind gute Öffis so wichtig“, sagt Högelsberger. Leider gebe es hier noch weiße Flecken, wie im Waldviertel, in der Südost-Steiermark, im Südburgenland oder im Bezirk Liezen.