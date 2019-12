Aramco: Was Sie über den größten Börsegang der Welt wissen müssen

Das macht auch internationale Anleger skeptisch. Aramco hat den Stimmungsumschwung erkannt und will das Problem proaktiv angehen - so will man aktiv an der Reduzierung der Klimagase arbeiten.

Darüber arbeitet der Ölriese an einer Technik, um Kohlenstoff, der bei der Verbrennung fossiler Energien anfällt, im Boden zu speichern, statt ihn ungefiltert in die Atmosphäre zu blasen.

Fazit: Saudi Arabien will mit den Öl-Dollars grün werden. Inschallah – wenn Gott will.