App übersetzt und erklärt Formulare und Verträge

Rund eine Million Menschen in Österreich verstehen die Landessprache nicht gut genug, um Dokumente sinnerfassend lesen zu können. Weltweit sind mehr als zwei Milliarden Menschen vom sogenannten funktionalen Analphabetismus betroffen. Sie haben etwa Probleme, wenn es darum geht, Formulare auszufüllen. Das Wiener Start-up Totoy hat eine App entwickelt, die beim Verständnis von Schriftstücken hilft.

Mit der Anwendung werden etwa Behördenbriefe oder Verträge, nachdem sie mit der Smartphone-Kamera abfotografiert wurden, mithilfe von künstlicher Intelligenz in die Muttersprache der Nutzer übersetzt und in leicht verständlicher Sprache erklärt. Auch für die zum Schulstart für viele relevanten Elternbriefe eigne sich die App sehr gut, erzählt Francis Rafal. Er hat das Start-up gemeinsam mit vier Mit-Studierenden an einer Wiener Programmierschule gegründet.

„Unsichtbare Spracharbeit“

Mit Übersetzungen hat Rafal viel Erfahrung. Als Kind musste der in Wien geborene Software-Entwickler viele Schriftstücke für seinen von den Philippinen zugewanderten Eltern übersetzen und erklären. „Für mich war es ganz normal, solche unsichtbare Spracharbeit zu leisten“, sagt der Gründer.