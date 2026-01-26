Neue Apotheken-App zeigt, wo Medikamente verfügbar sind

"Das Medikament haben wir gerade nicht lagernd", ein Satz der künftig der Vergangenheit angehören soll. Denn in welchen Apotheken ein Medikament in verschiedenen Packungsgrößen verfügbar ist, kann ab sofort in einer neuen App abgefragt werden. Daneben bietet die "ApoApp" der Österreichischen Apothekerkammer auch weitere Funktionen: So kann etwa der Beipackzettel online eingesehen, nach geöffneten Apotheken in der Nähe gesucht oder eine Erinnerung für die Medikamenteneinnahme eingestellt werden. Für jene, die mit Apps nicht so vertraut sind, bietet die Gesundheits-Hotline 1450 ab Februar auch telefonisch Auskunft über die nächstgelegene Apotheke und die Medikamentenverfügbarkeit. Reservieren von Medikamenten in Apotheke über das Smartphone Auch weitere Services seien bereits in Planung, wie das Reservieren von Medikamenten etwa im Fall von Lieferengpässen, so Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, bei der Präsentation der App am Montag.

Bisher seien fast 1.000 der rund 1.470 heimischen Apotheken an die App angeschlossen. Die Apothekenbetreiber müssen der Weitergabe ihres Lagerstandes für die App nämlich zustimmen. Danach sei der Aufwand für die Apotheke gleich "null", so Mursch-Edlmayr. Die Medikamentenverfügbarkeit am jeweiligen Standort werde automatisch alle zehn Minuten aktualisiert. Ziel sei österreichweites Angebot "ohne weiße Flecken". Auch Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) zeigt sich begeistert von der neuen App. Diese bringe Orientierung, Sicherheit und Transparenz und vermeide zudem unnötige Wege. Der persönlichen Kontakt in der Apotheke bleibe aber weiterhin relevant: "Digitale Anwendungen sollen schließlich Beratungskompetenz stärken, nicht ersetzen." Schon vor der "ApoApp" gab es ein ähnliches Angebot namens "ApoScout". Dieses hatte der Pharmagroßhändler Kwizda nach einem Höhepunkt beim Medikamentenmangel vor knapp zwei Jahren veröffentlicht und mit der Wiener Apothekerkammer präsentiert. Auch diese ist weiterhin verfügbar. Auch Einbau einer Online-Apotheke in Zukunft nicht ausgeschlossen Die neue App sei im Gegensatz zu "ApoScout" ein "hoheitliches Angebot", sagt Mursch-Edlmayr. An sie seien österreichweit mehr Apotheken angeschlossen, zudem biete sie umfangreichere Funktionen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖAK/David Bohmann Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr (li.) und Gesundheitsministerin Korinna Schumann bei der Präsentation der neuen "ApoApp".