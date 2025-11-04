Medikamente: Warum die Pflicht zur Bevorratung ihre Tücken hat

Die Erkältungssaison hat bereits voll eingesetzt. Die Gefahr, dass spezielle Antibiotika, Kinderhustensäfte oder Grippemittel nicht lieferbar sind, ist heuer aber geringer als in den vergangenen Jahren. „Aktuell sehen wir keine Probleme bei der Verfügbarkeit, die Versorgungslage hat sich deutlich verbessert. Ein Winter wie 2022 sollte sich nicht wiederholen“, sagt Wolfgang Andiel, Präsident des Österreichischen Generikaverbandes (ÖGV), im Gespräch mit dem KURIER. Damals seien viele Infektionen – Corona, Influenza und RSV – sowie Lieferkettenprobleme zusammengekommen. Die Politik reagierte auf die Problematik und verpflichtete die Hersteller zur Bevorratung. Seit heuer müssen lebensnotwendige Medikamente erstmals für mindestens vier Monate eingelagert werden.

Generika in Zahlen Generika

Generika sind Nachfolgepräparate von Medikamenten, die nach Ablauf eines bis zu 20 Jahre andauernden Patentschutzes auf den Markt kommen. Sie sind hinsichtlich Wirksamkeit dem Original gleichwertig.

Marktanteil

60 Prozent aller Verschreibungen im patentfreien Markt sind Generika, bei Herz-, Kreislauferkrankungen sind es 68 Prozent.

Etwa die Hälfte aller Generika-Verschreibungen werden durch die Rezeptgebühr vollständig abgedeckt. Insgesamt werden jährlich fast 111 Millionen Generika-Präparate verkauft.

Produktion

In Österreich werden jährlich 285 Mio. Generika-Packungen produziert, u. a. von Sandoz, GL Pharma. 90 Prozent werden exportiert. Der Österreichische Generikaverband vertritt elf Pharma-Firmen mit rund 16.600 Beschäftigten in Österreich.

582 Produkte betroffen Betroffen sind 582 Produkte, vor allem Antibiotika, Schmerz- und Fiebersenker sowie Herz-Kreislauf-Präparate. Mehr als 80 Prozent davon sind Generika, also wirkstoffgleiche Produkte von patentabgelaufenen Präparaten. Wegen der Abstellung auf den Wirkstoff seien auch einige Salben hineingerutscht, wo eine monatelange Bevorratung gar nicht nötig sei, erzählt Andiel. Etwas überraschend nicht auf der Bevorratungsliste stehen Psychopharmaka, wo es jedoch ebenfalls immer wieder zu Lieferengpässen mit vielen betroffenen Patienten kommt. Anders als in einigen anderen EU-Ländern, wo staatliche Stellen die Bevorratung übernehmen, lagern die Medikamente in Österreich bei Pharmagroßhändlern.

Horten von Tabletten problematisch Die Pharma-Hersteller sehen das Einlagern von Medikamenten in einzelnen Ländern kritisch, zumal erst recht Versorgungsengpässe drohen, wenn große Länder wie Frankreich oder Deutschland massiv Tabletten horten. Derzeit haben 13 EU-Länder eine Bevorratungspflicht, in Deutschland müssen die Pharma-Hersteller sogar für sechs Monate Reserven anlegen. „Das sind ziemlich große Volumina, die da vorproduziert werden müssen“, erläutert Andiel. Treten Bedarfsspitzen, etwa große Infektionswellen auf, könne dann erst recht nicht geliefert werden, weil die Produktionen ausgelastet sind. Die Länder seien nicht dazu verpflichtet, sich bei Medikamenten-Engpässen gegenseitig auszuhelfen. Hier bräuchte es eine EU-weite Lösung mit Solidaritätsmechanismus, doch dafür müssten erst Verpackungsgrößen oder Beipackzettel harmonisiert werden. Von einem EU-Binnenmarkt wie in der Telefonie ist man bei Medikamenten noch weit entfernt.

Ursache für die Engpässe sei der permanente Preisdruck im Gesundheitssystem, was zur Folge hat, dass bei vielen versorgungskritischen Generika inzwischen mehr als 80 Prozent der Wirkstoffe von einem einzigen Anbieter mit Billigproduktion in Asien kommen. „Gibt es dort ein Problem, hat das einen riesigen Effekt.“ Mehr Produktion in Europa, etwa bei Sandoz in Tirol, sichere die Versorgung nur dann, wenn nicht ausschließlich der Preis zähle. „Wir wollen mehr in Europa produzieren und wissen, dass das mehr kostet, aber die Gesundheitssysteme wollen nicht mehr Geld für Medikamente ausgeben“, sieht Andiel ein Dilemma. Der Sozialversicherung sei es egal, woher das Arzneimittel stammt, es zähle der Preis – und dieser gehe bei patentabgelaufenen Präparaten immer nur nach unten.

