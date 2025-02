Der harte Kampf der Online-Apotheken in Österreich

Seit 2015 dürfen in Österreich nicht rezeptpflichtige Medikamente online verkauft werden. Mittlerweile bieten einige Großanbieter wie etwa Shop Apotheke des niederländischen Unternehmens Redcare Pharmacy, Docmorris oder apotheke.at rezeptfreie Medizin im Internet an.

Medikamente aus Drogerie und Supermarkt

In letzter Zeit drängt sich immer mehr Konkurrenz auf den digitalen Arzneimittelmarkt und der Kampf um die Kundschaft wird härter. So kündigte etwa die Drogeriemarkt-Kette dm im Jänner 2025 an, in das Geschäft mit apothekenpflichtigen, rezeptfreien Medikamenten einsteigen zu wollen. Beginnen will das Unternehmen damit in Deutschland, in Zukunft soll das neue Sortiment auch auf weitere Ländern wie Österreich ausgerollt werden.

Die Medikamente dürfen nicht in den dm-Filialen, sondern ausschließlich online verkauft werden. Sie sollen künftig aus einer Apotheke in einem anderen EU-Land, genannt wurde etwa Tschechien, ins Inland versendet werden.

Auch der Liefersupermarkt Gurkerl bietet seit dem Herbst 2024 rund 3.500 Arzneimittel per Mausklick an und liefert diese in wenigen Stunden zu seinen Kunden. Hierfür hat das Unternehmen im Zuge großer Umbauarbeiten die Beavit-Apotheke in sein Logistikzentrum eingegliedert.