Eigene Online-Apotheke: dm will Medikamente billiger anbieten

Die Drogeriemarktkette dm drängt weiter ins Geschäft mit Medikamenten und kündigt erneut eine eigene Online-Apotheke an.

In diesem Webshop sollen Kunden aus Deutschland und Österreich künftig nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel bestellen können. Und das - so wie in anderen Online-Apotheken auch - zu deutlich günstigeren Preisen als in stationären Apotheken.

20 bis 30 Prozent günstiger als in stationären Apotheken

Der Vorsitzende der dm-Geschäftsführer, Harald Bauer, verspricht Preisvorteile von 20 bis 30 Prozent. "Mehr Wettbewerb in diesem Bereich ist eindeutig im Sinne der Verbraucher."

Bereits seit einigen Jahren bemüht sich dm darum, rezeptfreie Medikamente online und im stationären Handel verkaufen zu dürfen. Mit mehreren Verfassungsrechtsklagen scheiterte der Konzern aber gegen die bestehende gesetzliche Regelung.

Für Bauer bringe eine Neuordnung des Arzneimittelvertriebs aber nicht nur Vorteile für Konsumenten, sondern hätte auch volkswirtschaftlich eine große Bedeutung. Denn das Online-Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wächst. 2024 wurde in Österreich Arzneimittel im Wert von 246 Millionen Euro versendet und damit um 30 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Bauer: "Davon entfallen 75 Prozent auf ausländische Anbieter. Dass der Gesetzgeber hier weiter Wertschöpfung und Arbeitsplätze ins Ausland transferiert, ist nicht nachvollziehbar."

dm will Medikamente aus Tschechien nach Österreich liefern

Auch die Drogeriekette versendet die Medikamentenbestellungen von einer Apotheke in Tschechien aus an die Kunden. Dort hat die Arzneimittelbehörde der dm-Apotheke erst vor wenigen Wochen die Zulassung erteilt. Auf die Erlaubnis zum Versand warte das Unternehmen wiederum noch.

Eigentlich würde man bei dm das Apothekengeschäft gerne vollständig von Österreich aus abwickeln. "Aber das ist uns leider aus gesetzlichen Gründen nicht möglich", beklagt der Chef der Drogeriekette.