Apotheken dürfen schon bald länger öffnen

In letzter Zeit kommt es immer wieder zu Medikamenten-Engpässen auch in Österreich. Was können die Apotheken dagegen tun?

Gar nichts. Das ist ein globales Thema und wir sind das letzte Glied in dieser globalen Lieferkette. Wir tun alles, um die Versorgung irgendwie sicherzustellen. Wir fordern aber, dass in Zukunft wieder mehr Medikamente in Europa hergestellt werden und wir eine entsprechende Lagerhaltung haben. Erst kürzlich haben wir dazu eine Resolution verabschiedet. Es kann nicht sein, dass nur noch ein paar Hersteller in Asien übrig bleiben.

Ulrike Mursch-Edlmayr (59) ist seit Juli 2017 Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer. Die selbstständige Apothekerin aus Neuzeug in Oberösterreich („Steyrtal-Apotheke“) ist die erste Frau an der Spitze der seit 70 Jahren bestehenden Berufsvertretung der 6000 angestellten und selbstständigen Apotheker/innen in Österreich. Diese arbeiten in rund 1400 Apotheken.

Jede zweite Apotheke in Österreich wird von einer Frau geführt, rund 87 Prozent aller Apothekenangestellten sind weiblich. Mursch-Edlmayr beschäftigt selbst 14 Mitarbeiter/innen.