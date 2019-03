In Wien soll doch keine Nachtdienst-Apotheke zusperren

Vorarlberg ist anders

Kammer-Vizepräsidentin Susanne Ergott-Badawi übt auch Kritik am Standesvertreter Rehak, der als "Vorarlberger offenbar einen anderen Bezug zu diesem Thema hat als wie hier in Wien". Wie berichtet ist die Verteilung der Nachtapotheken in Österreich je nach Bezirk unterschiedlich geregelt. „Die Wiener Apotheken stehen den Menschen auch in der Nacht von 18:00 Uhr abends bis 8:00 morgens sowie an Sonn- und Feiertagen durchgehend zur Verfügung. Daran wird nicht gerüttelt“, so Ergott-Badawi.