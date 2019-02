Weniger Nachtdienst-Apotheken: Droht ein Medikamenten-Engpass?

Da die öffentliche Hand nicht bereit ist, den Mehraufwand abzugelten, will Rehak das Nachtdienste-Angebot drastisch einschränken. So sollen etwa in Wien von derzeit 40 Nachtapotheken nur noch 15 übrig bleiben. „ Zürich kommt nach 22 Uhr mit nur einer Apotheke für die ganze Stadt aus“, nennt der Vorarlberger ein Beispiel. Zuständig für die Bereitschaften sind Magistrate und Bezirkshauptmannschaften, das Öffnungszeitengesetz wiederum ist Bundessache.

Apothekenautomaten?

In Deutschland stellte die niederländische Versandapotheke DocMorris Apothekenautomaten auf, um rezeptfreie Medikamente rund um die Uhr verkaufen zu können. Die Idee wurde aber sehr rasch wieder gerichtlich gestoppt. Die Abgabe von Medikemanten ist in Deutschland nur in einer Apotheke oder durch den Versandhandel einer Apotheke zulässig. So auch in Österreich.