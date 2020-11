Digitale Finanzdienstleister: Angriff der Fintechs

Sorgen bereiten der Branche Google, Amazon, Facebook und Apple, da deren Kundenstamm ein viel größerer ist. Würden diese Unternehmen auch Kreditkarten und Co. anbieten, wäre das sehr wohl eine Konkurrenz, so Resch. Hier sei aber mittlerweile erkennbar, dass diese Anbieter Kooperationspartner suchen, weil die Regularien in allen Ländern, in denen Amazon und Co. aktiv sind, sehr unterschiedlich und daher kompliziert flächendeckend einzuhalten seien. So geschehen etwa bei Apple Pay, das im Vorjahr mit der Unterstützung etwa der Erste Bank in Österreich an den Start ging.

Einen gewissen Konkurrenzdruck gebe es aber sehr wohl. Das werde möglicherweise die Preisgestaltung der Banken verändern. Ähnlich wie bei Flugtarifen könne sich Resch für die Zukunft vorstellen, dass man bei Banken für das reine Konto nur noch sehr wenig bezahlt, aber für jedes Zusatzservice sehr wohl – ähnlich, wie es N26 ja bereits macht.

Und die Sicherheit? Das Datenschutzthema sei bei Fintechs ein größeres als bei etablierten Unternehmen, weil sie meist schnell wachsen, so Bernd Lausecker, Finanzexperte beim Verein für Konsumenteninformation VKI. Hinter Datenpannen stecke daher oft keine böse Absicht. Vielen sei auch gar nicht bewusst, inwiefern sie unter die Aufsicht fallen. Datenpannen kann es aber auch bei renommierten Firmen geben, so Lausecker mit Verweis auf die Post.

Lausecker stößt sich an der nicht vorhandenen rechtlichen Definition des Wortes Fintech, für die FMA-Sprecher Grubelnik keine Notwendigkeit sieht – immerhin sei die Aufsicht technologieneutral.