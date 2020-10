Androsch: Gutscheine statt Geldleistungen

„Es fehlt nicht an Projekten, die man jetzt angehen kann und deren Umsetzung im Frühjahr beginnt. Man muss es nur tun“, appellierte Androsch an die türkis-grüne Regierung. Der Industrielle (AT&S, Salinen, Kurzentren vivamayr, AIC) warnte eindringlich vor einem zweiten Lockdown. Österreich erlebe derzeit ohnehin einen schleichenden Lockdown. Die fehlenden Exporte und die ausländischen Touristen könne man lokal nicht ersetzen, ein neuerlicher Lockdown sei eine Katastrophe für die heimische Wirtschaft. Jetzt schon sei die Lage für viele Unternehmen schwierig, 25 Prozent der Wiener Hotellerie seien derzeit geschlossen „und werden es vermutlich auch bleiben“.

Österreich könne auch diese Krise meistern, "aber dafür braucht es Zuversicht, Mut und Entschlossenheit.

Androsch forderte darüber hinaus ein Zukunftskonzept für Österreich. Bei der Digitalisierung sei Österreich das Schlusslicht hinter Moldawien, die -Emissinen seien hierzulande doppelt so hoch wie in der Schweiz. Als Negativ-Beispiel nannte Androsch die 40 Jahre, die es bis zum Baubeginn der 380-kV Stromleitung in Salzburg gebraucht habe. Österreich habe in den vergangenen zehn Jahren bei den Zinsen 62 Milliarden Euro eingespart, "diese sind verschwunden".

"Glanzvoll gescheitert"

Androsch sparte nicht mit massiver Kritik an der Regierung und sprach von den „Utopien der Traumtänzer in der Echokammer“, die völlig an der Realität vorbei gehen würden. Die Hilfsmaßnahmen müssten rascher und unbürokratischer erfolgen und nicht „nach dem Almosenprinzip“, nachdem das Epidemiegesetz ausgehebelt worden war. Die Regierung, der Androsch „Vorschriftenwahn“ unterstellt, sei mit den Hilfsmaßnahmen „glanzvoll gescheitert“. Bis Anfang Oktober sei erst die Hälfte der Maßnahmen umgesetzt worden. „Die Ankündigungshelden und die Umsetzungsunfähigkeit sind schon nicht mehr erträglich“.

Kritik übte Androsch, ehemaliger Vorsitzendes des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (FTE), wieder an der Forschungspolitik. Als Negativbeispiel erwähnte er, dass Österreich die Chemienobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier habe gehen lassen.