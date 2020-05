Andritz erhält Großauftrag in Brasilien

Der börsennotierte steirische Anlagenbauer Andritz hat gute Nachrichten in Zeiten der Cornakrise. Die Firma hat einen Auftrag in Höhe von über 40 Mio. Euro in Brasilien erhalten. Mit der Companhia Hidreletrica do Sao Francisco (CHESF) wurde ein Vertrag zur vollständigen Modernisierung und Digitalisierung des Wasserkraftwerks Sobradinho am Fluss Sao Francisco in Bahia unterzeichnet.

Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Der Lieferumfang von Andritz umfasst unter anderem die neue elektromechanische Ausrüstung inklusive Mittel- und Niederspannungsverteilern, Automatisierungs- und Steuerungssysteme für das Krafthaus, den Überlauf- und Kanaleinlass, ein Zustandsüberwachungssystem und HIPASE-Technologie für Synchronisierung. Optional könnten auch die sechs Kaplan-Turbinen saniert werden.