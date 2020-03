Andritz-Chef Wolfgang Leitner glaubt an Anspringen des Automarktes

Wie sich der wichtige chinesische Markt – nicht nur bei Autos – weiterentwickle, sei derzeit schwer einzuschätzen. „Wir erwarten keine größeren Auswirkungen, aber in zwei bis vier Wochen wissen wir mehr“, sagt Leitner. Die Andritz-Werke in China würden wieder zu 95 Prozent arbeiten, es herrsche „business as usual“. Er rechne auch damit, dass die chinesischen Häfen bald wieder normal arbeiten würden.

Versäumnisse aufholen

Die Stimmung im Land sei positiv, die Chinesen würden die wirtschaftlichen Versäumnisse im Laufe des Jahres wieder aufholen wollen. „ China ist bereits wieder ein weites Stück auf dem Weg zurück zur Normalität“, meint Leitner.

Kritische Worte fand der Andritz-Chef zum Thema erneuerbare Energie. „Alle reden, dass wir erneuerbare Energie ausbauen sollen, aber am Markt ist das noch nicht angekommen.“ Die Andritz-Sparte Hydro, die Ausrüstung für Wasserkraftwerke herstellt, verzeichnete 2019 einen Umsatzrückgang von 6,6 Prozent.

Ohne Wasserkraft seien die Klimaziele für die Welt aber nicht erreichbar, meint Leitner. Für Windenergie gebe es nur einige wenige gute Standorte, und Solarenergie funktioniere nur in Ländern, in denen oft die Sonne scheine, wie in Chile. Er sei überzeugt, dass der Ausbau von Wasserkraft wieder anspringen werde.