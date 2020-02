Megaauftrag für Andritz: Zellstoffwerk in Uruguay

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen. Für den finnischen Papierkonzern UPM werden die Steirer in Uruguay ein neues Zellstoffwerk errichten, teilte Andritz am Dienstag mit. Der Konzern hatte bereits vor drei Wochen erklärt, kurz vor einem Auftrag im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zu stehen.

Die Zellstofffabrik soll in der Nähe der am Rio Negro gelegenen Stadt Paso de los Toros in Zentral-Uruguay entstehen. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2022 geplant, heißt es in der Andritz-Mitteilung. Das Werk für Eukalyptuszellstoff soll auf eine Jahresproduktionskapazität von 2,1 Millionen Tonnen kommen.