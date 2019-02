Andreas Treichl bringt Rekordergebnis zum Abschied

Die Aktionäre können sich freuen, denn sie bekommen pro Aktie 1,40 Euro Dividende. Damit beträgt der Rendite der Aktie bei heutigem Kaufkurs von 32,10 Euro immerhin 4,5 Prozent - ein Wert, über den sich auch Sparbuchbesitzer der Erste Bank derzeit freuen würden.

Weniger "faule" Kredite

Im vergangenen Geschäftsjahr fielen nur noch 3,2 Prozent der Kredite aus, was vor allem auf die gute Wirtschaftslage zurückzuführen ist. Außerdem wuchs das Kredit- und Einlagengeschäft um jeweils 7 Prozent. Ein starkes Wachstum gab es bei Wohnkrediten, auch für privaten Konsum sind die Ausleihungen stark gestiegen.

Von den Ländern, in denen die Erste Bank tätig ist, gab es vor allem in Rumänien und Tschechien starke Zuwächse. Auch in Österreich stieg das Geschäft, wenn auch bedeutend schwächer als im Osten.