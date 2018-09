Treichl-Nachfolge geregelt: Spalt wird neuer Chef der Erste Group

In der börsennotierten Erste Group sind heute schon die Weichen für den Vorstandsvorsitz nach Langzeitchef Andreas Treichl gestellt worden. Treichl (66) scheidet Ende 2019 als Konzernchef aus. Als sein Nachfolger kommt Bernhard Spalt (50) an die Bankspitze. Das hat der Aufsichtsrat der Erste Group am Donnerstag beschlossen.

Bereits ein Vierteljahrhundert in der Bank tätig

Spalt ist seit mehr als 25 Jahren in der Bank, war in mehreren Vorstandsfunktionen in Töchtern und in der Bankholding tätig. Zur Zeit ist er Risikovorstand der Erste Bank Oesterreich.

Mitte 2019 soll Spalt auf Konzernebene Treichls Stellvertreter werden, ab Jänner 2020 dann Vorstandsvorsitzender. Treichl selbst wird nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand dann als Vorsitzender des Aufsichtsrats in die Erste-Stiftung wechseln, also Präsident des größten Aktionärs der Erste Group.