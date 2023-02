Anarchistischer Drohbrief mit Patrone gegen Manager

Nachdem ein Manager der IDV (Iveco Defence Vehicles), ein Tochterunternehmen des Lkw-Herstellers Iveco, in Bozen in Südtirol einen Drohbrief erhalten hatte, sind die Sicherheitsvorkehrungen um den Standort im Bozner Industriegebiet verstärkt worden. Im Briefumschlag, in dem ein Manager aus Turin adressiert wurde, befand sich eine Patrone, dazu ein Bekennerschreiben der Federazione Anarchia Informale (FAI). Weitere Briefe waren an andere Betriebe in Italien verschickt worden.

Der Drohbrief, in dem Iveco beschuldigt wird, Waffen herzustellen, enthielt zudem Solidaritätsbekundungen für Alfredo Cospito, den Anarchisten, der sich bereits seit über 100 Tagen im Hungerstreik befindet. Er will dadurch bessere Haftbedingungen erreichen. Derzeit prüfen die Bozner Ermittler die Aufnahme der Videoüberwachungsanlagen unweit des Iveco-Standortes. Das Kuvert mit dem Drohbrief und der Patrone war nicht gestempelt. Vermutet wird, dass eine Person sie direkt in den Briefkasten der Fabrik geworfen hat.