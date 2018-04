Millionen-Geschäft mit Lkw-Kilometern

Eine KURIER-Recherche zeigt: Die Verstöße von Lkw-Fahrern bei den Arbeitszeiten ist in den vergangenen zwei Jahren österreichweit rasant angestiegen. 2017 wurden insgesamt 107.000 Anzeigen wegen der Verletzung der Ruhezeit erstattet. Im Jahr davor waren es rund 85.000 Fälle – das sind 26 Prozent weniger. Schaut man sich die Bundesländer im Detail an, sieht man: Es wurden in beinahe jedem mehr Verstöße registriert.

Spitzenreiter ist Niederösterreich. Hier wurden vergangenes Jahr 33.202 Anzeigen erstattet. 2016 sind noch 21.732 Fälle gezählt worden, 2015 waren es 17.931. In der Steiermark ein ähnliches Bild. Hier wurden vergangenes Jahr 11.779 Anzeigen erstattet, um 3257 mehr als im Jahr zuvor. In den vergangenen beiden Jahren wurden doppelt so viele Fälle verzeichnet. Heuer sind bereits über 2000 Anzeigen gezählt worden.

Im Burgenland sind in den vergangenen zwei Jahren 800 Anzeigen mehr registriert worden. In Wien waren es 370. In Kärnten gab es den größten Anstieg aller Bundesländer. Innerhalb eines Jahres wurden 75 Prozent mehr Fälle gezählt. Wurden 2016 noch 6898 Anzeigen registriert, waren es im Jahr darauf 12.066.

In Oberösterreich wurde hingegen ein Rückgang verzeichnet. Zwischen 2015 und 2017 fielen die Anzeigen von 12.855 auf 12.233.

Die jeweiligen Landespolizeidirektionen betonen, dass es in den vergangenen Jahren auch vermehrt zu Kontrollen gekommen ist, ob die Fahrer ihre Ruhezeit einhalten.

Dass statistisch gesehen die Verkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung gestiegen sind, scheint kein Zufall zu sein. Im Jahr 2016 waren es 1291 Unfälle mit einem Lkw. Das bedeutet ein Plus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zahlen für 2017 werden erst in den nächsten Wochen erwartet.