ams-Übernahmekandidat Osram mit solidem Quartal in Coronakrise

Der angeschlagene deutsche Lichtkonzern Osram hat der Coronapandemie im zweiten Geschäftsquartal dank der Restrukturierung ein Stück weit getrotzt. Zwar ging der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund acht Prozent auf 821 Mio. Euro zurück, doch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um knapp 37 Prozent auf 96 Mio. Euro zu.

Wenig Bewegung

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten kaum für Bewegung, stehen doch weniger die Zahlen als viel mehr die Übernahme durch ams im Fokus. Im laufenden Jahr haben die Papiere bisher rund 15 Prozent an Wert eingebüßt, sich nach dem Corona-Crash zuletzt aber wieder deutlich erholt. In den zurückliegenden drei Jahren steht für die Titel jedoch ein Minus von rund 43 Prozent zu Buche.