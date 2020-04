Kurzarbeit bei Infineon in Villach

Beim Halbleiterproduzenten Infineon in Österreich startet am 1. Mai Kurzarbeit für rund 1.500 Mitarbeiter im Werk Villach. Die Kurzarbeit sei vorerst für zwei Monate geplant, sagte der Produktionsvorstand von Infineon Technologies Austria, Thomas Reisinger, am Donnerstag zur APA. Hintergrund sei die sinkende Nachfrage nach Halbleitern am Weltmarkt, besonders in der Sparte Automotive.

Die Kurzarbeit betrifft rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion und in produktionsnahen Wartungsbereichen am Infineon-Österreich-Sitz in Villach. Dazu zählen auch rund 390 Leiharbeiter. Alle erhalten bei einer Beschäftigung im Ausmaß von 80 bzw. 85 Prozent weiterhin ein Nettomonatsentgelt in Höhe von 90 Prozent ihres bisherigen Nettoeinkommens.