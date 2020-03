Großinvestition in Kärnten: „Ein langfristiges Bekenntnis“ für Infineon

Klein und kaum wahrnehmbar sind Halbleiter unverzichtbare Begleiter unseres täglichen Lebens. Sie werden in Fahrzeugen, Smartphones und Ausweisen verbaut. Was aber ist ihre Kernaufgabe? Kurz zusammengefasst: Sie sorgen dafür, dass Strom effizient genutzt wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss eine massive Reduktion an CO 2 -Ausstoß.

Um sich das bildlich vor Augen führen zu können: Die CO 2 -Einsparung durch die Chip-Jahresproduktion in Villach entspricht dem Äquivalent von 10.700 Flügen eines vollbesetzten A380 von Wien nach Singapur. Die unterm Strich eingesparten 8,4 Millionen Tonnen CO 2 entsprechen rund dem Vierfachen aller jährlichen Pkw-Emissionen in Österreich.