ams-OSRAM sammelt 400 Millionen Euro bei malaysischen Investmentfirmen

Im Rahmen eines Finanzierungsplanes hat sich ams-OSRAM über eine Sale-and-Lease-Back-Transaktion bis zu 2 Mrd. Malaysische Ringgit (rund 400 Mio. Euro) von drei malaysischen Investmentgesellschaften geholt.

Die Transaktion betrifft die Haupt- und Nebengebäude des neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterwerks in Kulim, die verkauft und rückgemietet werden. Die Transaktion soll im Winter 2023/24 für zehn Jahre abgeschlossen werden, teilte ams-OSRAM am Montag in einer Aussendung mit.

