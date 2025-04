AMS-Chef Kopf: Kärnten hat "ernstzunehmendes" Problem

In Kärnten gebe es primär eine Zuwanderung durch Pensionisten, während österreichweit die Nettozuwanderung bei 20.000 Personen pro Jahr liege.

Weniger Menschen arbeiten weniger Stunden

Insgesamt sei in Österreich in 20 Jahren die Bevölkerungszahl um eine Million gestiegen. Trotzdem würden - in Relation zum Bevölkerungswachstum - bundesweit weniger Menschen weniger Stunden arbeiten. Dies habe aber auch mathematische Gründe: Frauen, die früher gar nicht gearbeitet haben, würden nun Teilzeit arbeiten und damit den Stundenschnitt der Beschäftigten senken. Trotzdem seien unterm Strich auch die Vollbeschäftigungsstunden rückläufig.

"Im Vergleich wie unser Land wächst, wächst die Arbeitszeit eindeutig zu wenig", so Kopf am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Wobei es ganze Branchen gebe, wo nur geringe Möglichkeiten zur Vollzeit bestünden. Die schrittweise Anhebung des Pensionsalters der Frauen habe im ersten Jahr zu 14.000 mehr Personen am Arbeitsmarkt geführt, wobei 85 Prozent der weiblichen Beschäftigten in ihren Betrieben verblieben seien. Durch die Pensionsangleichung an die Männer würden jedes Jahr zwischen 12.000 und 14.000 Frauen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt kommen.