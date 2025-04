Strengere Auflagen, weniger Geld: "Weiterbildungszeit" ersetzt Bildungskarenz

Schon seit längerer Zeit war klar, dass die bestehende Bildungskarenz aufgrund der aktuellen Sparzwänge, aber auch ihrer Ineffektivität abgeschafft wird. Am Mittwoch wurden im Ministerrat die Details zur Neugestaltung fixiert.

Ab. 1. Jänner 2026 soll demnach eine Nachfolgeregelung in Kraft treten. Sie soll wesentlich treffsicherer als die bisherige Regelung sein. Damit will die Regierung auch die Empfehlungen des Rechnungshofs und des WIFO umsetzen. Dabei geht es unter anderem um höhere zeitliche und inhaltliche Anforderungen an die Weiterbildung, eine stärkere Kontrolle, Meldepflichten und Erfolgsnachweise inklusive Möglichkeiten zur Rückforderung. Durch Bildungsberatung soll eine bessere Ansprache der richtigen Zielgruppe erfolgen.

Das neue Modell firmiert unter dem Titel „Weiterbildungszeit“ und soll besser als bisher insbesondere weniger qualifizieren Beschäftigten Möglichkeiten zur Weiterbildung geben, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Daher soll die Mindesthöhe der Unterstützung auf 32 Euro/Tag deutlich steigen.