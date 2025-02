Bildungskarenz-Aus unter FPÖ und ÖVP? Was Betroffenen jetzt geraten wird

Das im Raum stehende Aus der Bildungskarenz unter einer möglichen blau-türkisen Koalition führt aktuell zu Verunsicherung unter Interessierten sowie bei Personen, die bereits eine entsprechende Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber getroffen haben. Viele wenden sich daher an die Arbeiterkammer , die aktuell deutlich mehr Anfragen für Beratungen erhält, wie die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration der AK Wien, Silvia Hofbauer, im Gespräch mit der APA berichtete.

Grundsätzlich rät Hofbauer in der aktuellen Lage dazu, Vorsichtsmaßnahmen vor einer Vereinbarung zu ergreifen. "Wenn man mit dem Arbeitgeber eine Bildungskarenz vereinbart, sollte eine sogenannte Vorbehaltsklausel abgeschlossen werden. Das heißt, die Karenz sollte nur dann in Kraft treten, wenn auch tatsächlich Bildungsgeld gebührt. Somit wäre ein Ausstieg möglich." Darüber hinaus sollten derzeit keine verbindlichen Verträge mit Bildungsanbietern ausgehandelt und keine Vorauszahlungen geleistet werden.

Beratungsbedarf bestehe insbesondere bei Arbeitnehmenden, die eine Bildungskarenz in Aussicht haben und wo die Bildungsmaßnahmen im Jahr 2025 starten sollen. Es gebe aber auch viele Personen, die noch eine Bildungskarenz ins Auge fassen, solange es möglich ist, so Hofbauer.

Für Arbeitnehmende, die sich aktuell in Bildungskarenz befinden, gibt Hofbauer Entwarnung. Es sei nicht davon auszugehen, dass in aktive Verträge eingegriffen wird, sollte die Bildungskarenz tatsächlich abgeschafft werden. "Wir halten so etwas auch für verfassungswidrig. Wenn das doch passieren würde, würden wir die Menschen auch mit einem Rechtsmittelverfahren unterstützen."

AMS: Keine einheitlichen Daten zu Anträgen auf Bildungskarenz

Beim Arbeitsmarktservice (AMS), das für die Abwicklung der Bildungskarenz zuständig ist, liegen keine bundesweit einheitlichen Daten zur Zahl der Anfragen vor. Um wie viel höher derzeit der Andrang auf Bildungskarenz ausfällt, könne man daher nicht beantworten, hieß es aus dem AMS zur APA. In der Bundeshauptstadt haben sich laut einem Bericht des ORF Wien von vergangener Woche jüngst aber die Anfragen um 25 Prozent erhöht.