Zur Kündigung angemeldet: Was es mit dem AMS-Frühwarnsystem auf sich hat

Beim Wäschekonzern Palmers kriselt es (der KURIER hat berichtet). Man versucht offenbar, eine Insolvenz abzuwenden, und ist auf Investorensuche. Die höchste Priorität sei eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens sowie die Sicherstellung der Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heißt es in einer Stellungnahme.

Trotzdem könnte eine Kündigungswelle bevorstehen. Wie viele Personen konkret betroffen sind, wird nicht mitgeteilt. Rund 500 Mitarbeitende sind derzeit bei Palmers tätig. „Aktuell ist nicht abschätzbar, ob und in welchem Umfang es zur Umsetzung dieser Maßnahme kommt“, so Palmers. Am Montag meldete das Unternehmen jedoch „vorsorglich“ Kündigungen beim sogenannten Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) an. Was genau das bedeutet und warum es das Frühwarnsystem gibt, fragt der KURIER nach.