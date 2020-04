AMS-Algorithmus kommt doch erst 2021

Die Ergebnisse des Algorithmus sollen nun von den AMS-Beratern ab 2021 als Entscheidungsgrundlage für Fördermaßnahmen verwendet werden. Derzeit läuft das System im Testbetrieb.

Kritik an Kategorien

Im vergangenen Jahr hatte es Kritik an dem Algorithmus geben, unter anderem von der Volksanwaltschaft und der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Das AMS will mit der Einteilung von arbeitslosen Menschen in drei Kategorien mit hohen, mittleren und niedrigen Arbeitsmarktchancen via Computer-Algorithmus die Vergabe von Fördermaßnahmen effizienter machen.