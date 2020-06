Amis, Russen, Araber, Israelis wollen Immobilien in Österreich

Der CA Immo und der russischen O1-Gruppe um den Oligarchen Boris Mints wurde der Groß-Einstieg bei der Wiener Immofinanz zu einem möglichst niedrigen Kurs vermasselt. Diese Übernahme-Pläne, die am Dienstag nicht ganz zufällig vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangten, trieben den Immofinanz-Kurs am Mittwoch um acht Prozent in die Höhe.

Da kann sich auch Immofinanz-Chef Eduard Zehetner die Hände reiben. "Ich würde das Angebot nicht als feindlich bezeichnen. Es ist strategisch richtig und wir sind froh, dass man unsere Arbeit schätzt", sagt er. "Das Übernahme-Angebot in Höhe von rund 2,51 pro Aktie ist aber lächerlich. Unsere Ansicht nach müsste ein Vierer vorne stehen."

Denn: Der Wert der Immobilien je Aktie betrage derzeit rund 4,43 Euro. Das Gespann CA Immo – O1 hat angekündigt, für rund 15 Prozent der Immofinanz-Aktien ein Überangebot legen zu wollen. Zehetner geht aber davon aus, dass die Gruppe bereits rund zehn Prozent Immofinanz-Aktien hält. Erst ab 25 Prozent und einer Aktie würden die Russen am Ende des Tages auch in der Immofinanz mitbestimmen können. An der CA Immo hält Mints bereits 26 Prozent. Fantasie habe der Einstieg des russischen Immobilien-Tycoons Mints allemal. Die Immofinanz hat ein Viertel ihres Immobilienvermögens in Russland und erzielt dort rund 30 Prozent der Mieteinnahmen. "Die russische Gruppe ist dem Zentrum der Macht in Moskau nahe und sie weiß, was passiert und was Putin macht", glaubt Zehetner.

