American und Southwest Airlines in Not

Die Coronakrise hat den US-Fluggesellschaften American Airlines und Southwest Airlines auch im dritten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Die Pandemie drückt die Passagierzahlen weiterhin massiv und bringt die ganze Luftfahrtbranche in schwere Nöte. Bei American Airlines drohen Zigtausende Mitarbeiter ihre Jobs zu verlieren - auch weil ein Hilfsprogramm der US-Regierung Ende September ausgelaufen ist.

Bei Southwest fiel gar der bisher höchste Quartalsverlust in der Geschichte des Unternehmens an. Unterm Strich büßte der in Dallas sitzende Billigflieger laut Mitteilung vom Donnerstag 1,2 Mrd. Dollar (1,0 Mrd. Euro) ein.