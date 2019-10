Amazon: Teure 24-Stunden-Lieferung sorgt für Gewinneinbruch

Der weltgrößte Online-Händler Amazon nimmt derzeit viel Geld in die Hand, um Pakete innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Das drückt den Gewinn erheblich. Im dritten Quartal ließen die hohen Ausgaben den Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um knapp 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar (1,9 Mrd. Euro) sinken. Zuvor hatte es vier Vierteljahre mit Rekordgewinnen in Folge gegeben.

Teure Logistik

Das dritte Quartal ist traditionell kostenintensiv, weil das Weihnachtsgeschäft und das Shopping-Spektakel rund um Thanksgiving mit den Rabattschlachten „Black Friday“ und „Cyber Monday“ vorbereitet werden. Amazon investiert hier massiv in seine Versandlogistik, um „Prime“-Kunden das Versprechen von Lieferungen innerhalb von 24 Stunden zu erfüllen. Im letzten Vierteljahr will der Konzern alleine für diesen Kraftakt rund 1,5 Milliarden Dollar in die Hand nehmen.