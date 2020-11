Amazon: Streikaufruf befeuert Kritik an Arbeitsbedingungen

Vor dem Schnäppchentag "Black Friday" ist die Kritik an Lohn- und Arbeitsbedingungen bei Amazon in Deutschland wieder lauter geworden. Der Konzern müsse sein "Lohndumping" und den jahrelangen Tarifkonflikt beenden und die regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennen, forderte der hessische Linkspartei-Vorsitzende Jan Schalauske am Donnerstag nach dem Beginn von Arbeitsniederlegungen beim Onlinehändler.

Die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte im Vorfeld des größten deutschen Shopping-Aktionstags erneut zum Streik bei Amazon aufgerufen. Demnach sollten mit Beginn der Nachtschicht am Donnerstag Beschäftigte in Amazon-Versandzentren in Leipzig, Koblenz, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne und Graben die Arbeit niederlegen. Die Streiks sollen laut Verdi bundesweit bis einschließlich Samstag fortgesetzt werden. Sie richten sich gegen die Weigerung des Unternehmens, bestehende Tarifverträge des Handels zu unterzeichnen und einen Tarifvertrag zu "guter und gesunder Arbeit" abzuschließen.

Den Beschäftigten werde "seit acht Jahren die geforderte tarifvertragliche und existenzsichernde Entlohnung vorenthalten", kritisierte Verdi-Fachgruppenleiter Orhan Akman. Außerdem seien die wegen der Corona-Pandemie geforderten Abstände in den Logistikzentren in Stoßzeiten kaum einzuhalten.

"Es ist unfassbar, dass Amazon jeglichen Tarifvertrag ablehnt und sich selbst als Logistikunternehmen bezeichnet, nur um den besser bezahlten Flächentarifvertrag des Einzel- und Versandhandels zu umgehen", erklärte der Linken-Bundestagsabgeordnete Achim Kessler. Er forderte den Konzern auf, seine "Blockadehaltung" aufzugeben und die Beschäftigten "endlich am gigantischen Gewinn des Konzerns" zu beteiligen.