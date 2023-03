Amazon schließt mehrere Geschäfte ohne Kassen in den USA

Den erste Geschäft unter der Marke "Amazon Go" wurde 2018 am Hauptquartier des Konzerns in Seattle eröffnet. Inzwischen bietet Amazon die Technologie auch anderen Einzelhändlern an. In der für fast 14 Milliarden Dollar (13,19 Mrd. Euro) gekauften Lebensmittel-Kette Whole Foods hält der Konzern dagegen an Kassen fest. Amazon schloss im vergangenen Jahr bereits seine Buchhandlungen und Pop-Up-Standorte.