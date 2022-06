Amazon: Roboter greifen Mitarbeitern unter die Arme

Laut dem US-Wirtschafts-Onlineportal Quartz müsse sich Amazon Sorgen um seine Belegschaft machen. Dem zweitgrößten privaten Arbeitgeber in den USA könnten in seinen amerikanischen Lagern innerhalb von zwei Jahren die Mitarbeiter ausgehen, weil diese immer wieder in Scharen davonlaufen würden.

Hohe Fluktuation

Eine Analyse ergab, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Amazon-Lagermitarbeitern nur acht Monate beträgt. Die Drop-out-Quote eines Versandzentrums liege damit jährlich bei 150 Prozent, doppelt so viel wie im Einzelhandel.

Ein Amazon-Sprecher sagte gegenüber Quartz, dass diese Sicht nicht die tatsächliche Situation widerspiegeln würde. Aber wenn tatsächlich ein Arbeitskräftemangel eintreten würde, habe das Unternehmen neuerdings Roboter, die aushelfen könnten.