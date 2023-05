Amazon-Managerin: "Es wird mehr gebrauchte und geöffnete Ware gekauft"

Die hohe Inflation hinterlässt auch bei jenen Bestellungen, die bei Amazon Österreich eingehen, Spuren. Käufer würden jetzt die Preise intensiver vergleichen, mehr Aktionen nutzen und häufiger zu "gebrauchter bzw. geöffneter Ware" greifen, sagt Marlene Schöllhuber von Amazon Österreich bei einer Podiumsdiskussion der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft am Dienstagabend in Wien. Also zu Retour-Ware. "Wir versuchen die Retouren alle wieder zu verkaufen."

Für Retourware hat der US-Versandhändler die Plattform Amazon Warehouse eingerichtet, auf der man vom Autoinnenraum-Reiniger bis zum Staubsauger alles findet, was andere Kunden eben doch nicht haben wollten. „Zwei Drittel der an uns retournierten Ware ist in einem sehr guten Zustand“, betont Schöllhuber. Verkauft würden diese retournierten Artikel dennoch mit teils deutlichen Preisabschlägen. Aktuell verkaufen übrigens rund 2.500 kleinere und mittlere Unternehmen aus Österreich über Amazon, rund 85 Prozent ihrer über die Plattform generierten Umsätze gehen auf die Konten von Kunden im Ausland, sagt Schöllhuber.