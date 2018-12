Amazon: Im Verteilzentrum Großebersdorf arbeiten bis zu 150 Mitarbeiter

Georg Hoffinger ( ÖVP), Bürgermeister von Großebersdorf, sprach davon, dass es zu Beginn Schwierigkeiten mit den Auslieferfahrzeugen gegeben habe, nach zwei bis drei Gesprächen wurden diese Probleme aber ausgeräumt. Amazon sei dabei sehr bemüht gewesen. Der Ort selbst wird aufgrund der Lage des Verteilzentrums wenig berührt, die Ab- und Zufahrten laufen nun einzig und allein über die Brünner Straße und stellen daher keine Belastung dar. Das soll sogar so gut laufen, dass Amazon eigenes Personal zum "Ein- und Ausweisen" beschäftigt, sagte der Bürgermeister, der das selber beobachtet haben will. Insgesamt ortete Hoffinger eine gute Basis mit Amazon und auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Als potenzieller Arbeitgeber wird der Online-Riese von den Bürgern in seiner Gemeinde aber nicht wirklich wahrgenommen, findet Hoffinger.

Melanie Erasim, Bezirksvorsitzende der SPÖ Mistelbach, meinte, dass die Bevölkerung "keine groben Probleme" mit dem Verteilzentrum hat, aber doch eine gewisse "abwartende Haltung" vorherrscht. Da die Post und DHL in Hagenbrunn stationiert sind, komme es am Vormittag schon zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen, wenn die Autos aller drei Unternehmen zur selben Zeit ausfahren. In dieser Hinsicht gebe es auch "Angst" in der Bevölkerung, dass dies den Verkehr zum Kollabieren bringen könne. Jede Betriebsansiedelung sei grundsätzlich zu begrüßen, allgemein müsse man bei Unternehmen wie Amazon aber schon sehr genau schauen und vor allem auch die Arbeitsbedingungen kontrollieren.

Derzeit wird von Großebersdorf aus hauptsächlich der Großraum Wien beliefert. Fragen nach weiteren Verteilzentren oder gar einem eigenen Amazon-Warenlager beantwortet Kleber ausweichend: "Wir haben ein Team von Logistikexperten, das sich um die Standortplanung kümmert." Auch sonst hält sich Kleber mit Ankündigungen zurück. "Wenn wir einen neuen Service in Wien einführen würden, dann muss dieser für den Kunden bereit stehen an dem Tag, wo wir darüber reden. So laufen alle Launches weltweit. Wir machen keine Vorab-Ankündigungen."