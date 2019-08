Amazon, Google: US-Staaten prüfen Marktmacht der Internetgiganten

In den USA gibt es schon seit längerem Bedenken angesichts der marktbeherrschenden Stellung von Google, Facebook und Co. Solche Vorwürfe gibt es auch in Europa: Die EU-Kommission hat bereits mehrfach Milliardenstrafen gegen Google verhängt, weil der Internetriese seine Marktmacht missbraucht haben soll. Auch gegen Amazon läuft derzeit eine EU-Untersuchung.