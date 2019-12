Am Arbeitsplatz stressen Zeitdruck, Kunden und Lärm am meisten

Während die meisten Belastungen in der Arbeitswelt - etwa durch Wetter, Passivrauchen, Unfallgefahr oder Bildschirmarbeit - in den letzten zehn Jahren rückläufig waren, bleibt die Belastung durch Zeitdruck und Lärm hoch. Das hat die AK Oberösterreich in ihrer Umfrage für den "Arbeitsgesundheitsmonitor" festgestellt.

Auslöser von Berufskrankheiten

Von den 1.106 im Jahr 2018 anerkannten Fällen von Berufskrankheit in Österreich entfielen laut Arbeiterkammer fast 60 Prozent auf durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit. Besonders stark betroffen sind Werkzeugmacher - drei Viertel von ihnen fühlen sich durch Lärm belastet. Auch mehr als die Hälfte der Fabriksarbeiter, Schlosser, Maurer, Tischler und Dachdecker klagt über Lärm am Arbeitsplatz.