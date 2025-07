In ganz Österreich gibt es fast 8.000 Almen . Im Jahr 2000 waren es noch mehr als 9.100 . Nur in Wien und im Burgenland gibt es gar keine Almen. In Niederösterreich ist die Zahl mit 72 relativ stabil.

Nur in Niederösterreich und Vorarlberg bleiben sie in etwa stabil. Doch auch dort gibt es Regionen, in denen immer mehr Landwirte den Almauftrieb oder den gesamten Betrieb einstellen .

Das ist Arbeitszeit, die den Landwirten am eigenen Hof fehlt, was sich viele Bauern in Zeiten von wachsendem Produktionsdruck nicht leisten können. Sie würden dann eher auf die Almwirtschaft und ihre Vorteile verzichten, so Mayerhofer.

Mit negativen Folgen: Denn ohne Bewirtschaftung wachsen auf den Almflächen innerhalb weniger Jahrzehnte Wälder. Ein Verlust für die Biodiversität, aber auch für das Landschaftsbild.

Heimische Almen als Touristenmagnet

Die klassischen Almen spielen nämlich vielerorts auch für den Tourismus eine wichtige Rolle, da sie durch weitläufige Flächen und Wanderwege eine Vielzahl von Urlaubern anlocken.

Auch auf der Zeisel-Hinteralm wird eine Selbstversorgerhütte an Feriengäste vermietet, die die gesamte Saison lang ausgebucht sei, erzählt Mayerhofer.