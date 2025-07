Die Direktzahlungen an die Bauern, also das Geld, das sie abhängig von der Größe ihrer Betriebe bekommen, soll laut EU-Kommission garantiert sein. Eingezogen wird nur eine Höchstgrenze für diese Förderungen von 100.000 Euro pro Jahr. Die trifft aber vor allem die Agrarriesen in Frankreich und Spanien.

Doch auch in Österreich mit seiner relativ kleinräumigen Landwirtschaft wächst die Sorge angesichts dieser EU-Budgetpläne. Während etwa in Spanien mehr als 90 Prozent der Agrarförderung aus Direktzahlungen bestehen, machen die in Österreich nur rund ein Drittel aus. Alles andere sind spezielle Förderungen für Biolandwirtschaft, Schutz der Landschaft, oder Landwirtschaft auf schwierigen Flächen wie in den Bergen. Diese Förderungen sollen in Zukunft nicht mehr direkt mit der EU abgewickelt werden. Vielmehr bleibt es den einzelnen Ländern, also auch Österreich überlassen, wie viel Geld aus dem Partnerschafts-Topf sie in diese Förderungen stecken. Mit den geplanten Kürzungen kann es nur knapp werden.