EU-Budget: Hahn kann Kritik von Bauern nicht nachvollziehen

Der frühere EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat die Kritik österreichischer Agrarier am Vorschlag der EU-Kommission für das Mehrjahresbudget 2028 bis 2034 zurückgewiesen. Hahn sagte am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal die Direktförderungen für die Bauern blieben erhalten und seien mit insgesamt 300 Milliarden Euro budgetiert. Hahn betonte außerdem, dass neue Einnahmequellen für die EU erforderlich seien. "Ohne zukünftige Einnahmequellen wird es nicht gehen."

"Gut strukturierter Plan"

Man habe nun zwei Jahre Zeit, um den Vorschlag zu diskutieren. Man sollte aber grundsätzlich an dem "gut strukturierten Plan" festhalten, so Hahn. Der Ex-Kommissar geht davon aus, dass die Grundstruktur sowie die in dem Vorschlag enthaltene deutliche Vereinfachung und Reduzierung der Programme, der europäische Mehrwert und das mehr an Flexibilität auch erhalten bleibe, "und dass wir massiv in die Wettbewerbsfähigkeit investieren". Man müsse dies auch aus der Perspektive der Antragsteller, etwa Unternehmen, sehen.